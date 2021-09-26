Появилось видео с места нападения водителя иномарки на сотрудников ДПС в Москве

Водитель автомобиля Mercedes напал на сотрудников ДПС в Москве — в распоряжении «360» оказались кадры с места событий. Все произошло на улице 8 Марта, туда уже прибыли полицейские.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

На кадрах видно, что на место нападения стянулись несколько полицейских машин. Там же находится и автомобиль сотрудников ДПС.

По какой причине водитель Mercedes напал на правоохранителей, пока неясно. По данным источника «360», автомобилем управлял 38-летний мужчина, который сбежал после случившегося. По словам собеседника, у нападавшего при себе был пистолет.