Криминал 18 мая 2023, 10:34 Полиция Москвы выявила мошенников-риелторов, обманувших 11 человек ГУ МВД Москвы: полиция предъявила обвинения в мошенничестве 6 риелторам РИА «Новости»

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Правоохранители выявили группу мошенников из шести человек, которые под видом агентства недвижимости сдавали гражданам несуществующие квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники полиции задержали в Москве трех мужчин и трех девушек в возрасте от 20 до 28 лет по подозрению в мошенничестве. Правоохранители считают, что злоумышленники организовали агентство недвижимости и публиковали в Сети объявления о сдаче в аренду жилых помещений, которых на самом деле нет.

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Потенциальных клиентов сообщники приглашали в офис, чтобы подобрать им подходящий вариант жилья. Подписав договор и взяв аванс, мошенники переставали выходить на связь.

В офисах и домах злоумышленников прошли обыски, во время которых силовики изъяли оргтехнику, мобильные телефоны, сим-карты и документы. Всего сотрудникам полиции удалось установить 11 эпизодов противоправной деятельности, потерпевшими признали 11 человек. Общая сумма ущерба оценивается более чем в два миллиона рублей.

«Следователем возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Фигурантов отпустили под подписку о невыезде.

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