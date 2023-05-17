17 мая 2023, 14:28
Вьетнамку задержали в аэропорту Домодедово с радиоактивными игральными картами
Домодедовские таможенники изъяли у пассажирки из Дубая колоду крапленых карт
В аэропорту Домодедово задержали мошенницу с двумя колодами радиоактивных крапленых карт. Товар изъяли и поместили в радиационно-защитный сейф. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).
Пассажирка прилетела из Дубая. Когда она пыталась пройти через зеленый коридор — сработала система контроля. Радиационный фон карт в 440 раз превысил норму, уточнили в источнике.
Реклама
Их ввоз запрещен в страну по решению Роспотребнадзора. Карты используют мошенники, чтобы идентифицировать данные соперника. Они делают это с помощью спрятанного дозиметра, который срабатывает с близкого расстояния.
В источнике уточнили, что такие карты еще и опасны. Превышение их радиации равносильно процедуре цифрового рентгена грудной клетки тысячу раз подряд.
Ранее ФТС предотвратила незаконную отправку в Китай двух посылок с редкими самоцветами.
Таможня
Россия
Реклама
Реклама