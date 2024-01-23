Криминал 23 января 2024, 17:16 Появились кадры задержания возможного убийцы 17-летней жительницы Воронежа СК показал кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки в Воронеже

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В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой нашли возле мусорных баков в Ленинском районе Воронежа. Видео задержания показали в пресс-службе СК России.

Правоохранители установили местонахождение предполагаемого преступника. Его доставили к следователю.

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«Следователями СК России совместно с сотрудниками полиции продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления», — отметили в ведомстве.

Тело несовершеннолетней девушки с признаками насильственной смерти нашли 22 января. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Обвинение заочно предъявили мужчине 1995 года рождения, уроженцу Дагестана. Его объявили в розыск.

Парень сам сознался друзьям, что убил девушку. Он планировал спрятать тело и вернуться в Дагестан. По предварительным данным, обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения.