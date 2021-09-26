Полицейского и машиниста на Урале обвинили в изнасиловании 12-летней девочки
Участкового полиции в городе Первоуральск Свердловской области обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки. По данным регионального МВД, вместе с ним в преступлении мог участвовать и местный машинист.
В полицию обратилась сама потерпевшая, которая рассказала о двоих мужчинах, которые совершили в ее отношении действия сексуального характера. Правоохранители задержали двух человек. Один из них — уполномоченный участковый, второй — помощник машиниста на региональном коммерческом предприятии. Второго мужчину уже не раз судили, в том числе за убийство.
В СК по Свердловской области уточнили, что обоим фигурантам уже предъявили обвинение. Им грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время обоим изберут меру пресечения. В ходе расследования будет также выясняться, каким образом один из обвиняемых был принят на службу в правоохранительных органах.
В МЧС Башкирии ранее опровергли информацию об увольнении спасателя из-за изнасилования. Там отметили, что точно ни одного из сотрудников не лишали работы по отрицательной статье.