Полицейского и машиниста на Урале обвинили в изнасиловании 12-летней девочки

Участкового полиции в городе Первоуральск Свердловской области обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки. По данным регионального МВД, вместе с ним в преступлении мог участвовать и местный машинист.

В полицию обратилась сама потерпевшая, которая рассказала о двоих мужчинах, которые совершили в ее отношении действия сексуального характера. Правоохранители задержали двух человек. Один из них — уполномоченный участковый, второй — помощник машиниста на региональном коммерческом предприятии. Второго мужчину уже не раз судили, в том числе за убийство.

В СК по Свердловской области уточнили, что обоим фигурантам уже предъявили обвинение. Им грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время обоим изберут меру пресечения. В ходе расследования будет также выясняться, каким образом один из обвиняемых был принят на службу в правоохранительных органах.

В МЧС Башкирии ранее опровергли информацию об увольнении спасателя из-за изнасилования. Там отметили, что точно ни одного из сотрудников не лишали работы по отрицательной статье.