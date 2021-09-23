МЧС Башкирии опровергло увольнение спасателя из-за изнасилования

Пресс-служба МЧС Башкирии опровергла информацию о том, что в Уфе был уволен их сотрудник из-за инцидента, связанного с изнасилованием. По сообщению ведомства, в период с 14 по 16 сентября было уволено всего четыре специалиста. Об этом сообщил сайт News.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Информации о том, что был похищен какой-либо сотрудник, в ведомство не поступало. Тем более, никто из спасателей не был уволен по отрицательной статье.

«В период с 14 по 16 сентября текущего года в ГУ МЧС по Республике Башкортостан из числа личного состава было уволено всего четыре человека. Хотели бы отметить, что все они уволены по собственному желанию. Нет ни одного сотрудника, который был бы уволен по отрицательной статье», — говорится в сообщении.

Представитель МЧС отметил, что в управлении не получали информации о похищении сотрудников ведомства или о совершении над ними каких-либо насильственных действий.

Ранее Telegram-канал Baza рассказал о похищении сотрудника МЧС двумя неизвестными. По словам издания, его изнасиловали, а затем потребовали деньги за молчание. Когда начальство МЧС узнало об инциденте, оно якобы потребовало мужчину сложить свои полномочия и уволиться.