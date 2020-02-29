Полицейский в Ингушетии выложил видео, из-за которого убили женщину

В Ингушетии задержали полицейского за публикацию видео. Он выложил кадры, на которые попала женщина в компании неизвестных мужчин, а родственник ее за это убил.

Как сообщили в Следственному комитете республики, 34-летняя женщина попала на видео 6 февраля, когда полицейские проводили мероприятия по розыску преступника. На следующий день ее тело с признаками насильственной смерти нашли в квартире в Магасе. По подозрению в убийстве задержали близкого родственника женщины.

«Задержан близкий родственник потерпевшей, который сообщил, что совершил преступление в связи с появлением в сети Интернет видеозаписи, на которой запечатлена потерпевшая в ночное время в компании мужчин, не состоявших с ней родстве», — рассказали в пресс-службе СК.

Выяснилось, что видео выложил 32-летний правоохранитель из Ингушетии. Теперь задержали и полицейского, его подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения.

Полицейского собираются арестовать, подозреваемый в убийстве женщины уже находится под стражей.

Как узнал Znak.com, убитую засняли в обществе организаторов банды «Казановы». Ее участники соблазняли женщин, чтобы потом шантажировать.