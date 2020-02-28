Сосед убил девочку в Краснодарском крае. Три года спустя он оставил полиции подсказки, где найти труп

В Краснодарском крае убийца раскаялся спустя три года и решил подсказать, где спрятал тело ребенка. Родители девочки все это время верили, что найдут ее живой, и даже привлекали экстрасенса. «360» собрал главное, что известно об одном из самых громких детских исчезновений.

Пропала днем

Восьмилетнюю девочку из поселка Звезда в Краснодарском крае последний раз видели 20 июня 2016 года. Как узнал «Блокнот Краснодар», она поехала вместе с отчимом в поле — мужчина обещал покатать ее на комбайне. Наигравшись в поле, девочка направилась домой. Отчим подвез ее к тропинке, которая вела к дому, чтобы девочка прямиком отправилась к маме. Но домой ребенок не пришел.

«Ребенок шел домой в обеденный перерыв. Не может быть, чтобы ее никто не видел. Хутор — две улицы, все друг друга знают. Она подходила к деткам, разговаривала, все это у следователей. Ну не может быть, чтобы ребенок вот так вот исчез, просто испарился», — рассказывала три года назад бабушка девочки.

Источник фото: «ВКонтакте»

Первым подозреваемым, очевидно, стал отчим девочки. Но, по словам родственников, прохожие видели девочку уже после того, как она вернулась с поля. Да и отчима возили в Краснодар, чтобы проверить его показания на детекторе лжи.

Поиски

Информация о таинственном исчезновении девочки разлетелась по всем СМИ. В ее поисках задействовали не только стражей порядка, но и опытных волонтеров. По хутору, который сами жители описывают как две улицы, ходили сотни поисковиков. Они проверили все огороды, местные водоемы, заброшенные дома и подвалы.

«Очень быстро разговаривает. Когда говорит, трогает пальцы руки. Ребенок очень доверчивый. Была одета в короткие салатовые синтетические шортики с каймой, белые резиновые шлепанцы, розовую маечку со светло-зелеными лямками», — говорилось в объявлениях, которые вскоре появились на страницах Краснодарского края в соцсетях.

Источник фото: «ВКонтакте»

Похожих девочек видели, но каждый раз сообщения оказывались ошибочными.

Родные пропавшей девочки говорили, что ни у кого нет ни малейшего предположения о том, куда мог деться ребенок. В какой-то момент в поселке появился экстрасенс. Женщина объявила, что девочка жива, но ее похитили. По словам ясновидящей, в поселке есть человек, который знает, что произошло с ребенком.

Убийство

Экстрасенс не ошиблась только в одном — в существовании человека, который знает о судьбе девочки. И вот в январе этому нашлось подтверждение. В поселке появились подсказки, указывающие, где искать тело девочки.

28 января тело девочки нашли. Вернее, скелет, опознанный по куску розовой одежды — майки, в которую девочка была одета в тот день. Вскоре следователи задержали и подозреваемого — 63-летнего жителя поселка Звезда по имени Николай. Он признался в убийстве.

«Со слов подозреваемого, 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы. В какой-то момент он, прогоняя малолетнюю, нанес ей удар в область головы молотком, убив ее», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Потом мужчина погрузил тело ребенка в автомобиль и вывез в соседний населенный пункт, чтобы спрятать в заброшенном поле. Николай рассказал следователям, что он же и рисовал подсказки, по которым в итоге нашли тело. Почему мужчина захотел привлечь внимание следствия, неизвестно.

На видео, опубликованном Следственным комитетом, мужчина показал, как убил девочку, потом завернул ее в покрывало и погрузил в багажник машины.

Рен ТВ узнал, что у Николая криминальное прошлое. В 1997 году его признали виновным в причинении имущественного вреда. С девочкой и ее семьей у него были сложные отношения. Он постоянно жаловался, что ребенок залезает к нему во двор и подворовывает. Несмотря на все это, в поселке никто даже не мог подумать, что к исчезновению девочки причастен именно Николай.

Следователи собираются отправить убийцу под стражу. Его могут посадить на 20 лет.