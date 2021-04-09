Полицейских в Приморье заподозрили в попытке силой получить ложные показания

В Приморье двух сотрудников полиции Находки заподозрили в незаконном задержании и избиении мужчины. По версии следствия, они пытались выбить из него ложные показания.

Следствие заявило, что случай произошел еще в 2016 году.

«Сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте с целью улучшения показателей по выявлению и пресечению совершения преступлений задержали незаконно мужчину и применили к нему насилие», — сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Полицейские заставили задержанного признаться в распространении наркотических веществ. Против них завели уголовное дело по статье 286 УК РФ о превышении должностных полномочий. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время им изберут меру пресечения.

Ранее стало известно, что имущество бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Уфы могут отдать государству. Мужчина и его родственники не смогли доказать законность приобретенной недвижимости и автомобилей на сумму 44 миллиона рублей. При этом их доходы не соответствовали расходам.