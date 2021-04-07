Имущество начальника отдела ГИБДД в Уфе потребовали отдать государству

Имущество бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Уфы могут отдать государству. Мужчина не смог доказать законность приобретенной недвижимости и автомобилей на сумму 44 миллиона рублей.

В региональной прокуратуре сообщили, что у сотрудника ГИБДД в собственности находилось три офисных помещения общей площадью 700 квадратных метров, квартира, загородный дом с земельным участком в элитном коттеджном поселке и два внедорожника.

Полицейский оформил всю недвижимость и автомобили на своих родственников. Их доходы, как и его, были меньше, чем стоимость имущества.

«Служащий уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. По данному факту прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении имущества и денежных средств в доход Российской Федерации», — сообщили в прокуратуре.

Ведомство планирует наложить арест на имущество сотрудника ГИБДД.

Во вторник, 6 апреля, в ЯНАО задержали трех директоров компаний и экс-директора департамента транспорта и дорожного хозяйства по обвинению в мошенничестве на 920 миллионов рублей.