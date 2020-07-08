Полицейских из Бурятии заподозрили в насилии над подростком

Октябрьский районный суд Улан-Удэ взял под стражу трех полицейских по делу о «применении недозволенных методов дознания». Речь идет о возможном насилии над 17-летним подростком, который попал в больницу.

Об аресте написало издание Znak.сom. Уточняется, что арестованные будут находится в следственном изоляторе.

Накануне, 7 июля, стало известно о задержании трех полицейских в Улан-Удэ. В пресс-службе СУ СК РФ по Республике Бурятия рассказали, что случай с подростком произошел днем 4 июля. Три представителя МВД задержали его по подозрению в кражах и грабежах.

Далее версии произошедшего расходятся. В местной полиции заявили, что во время задержания школьник спрыгнул со второго этажа здания и пытался сбежать. Однако после этого он все-таки оказался в отделении, позже его отпустили.

Молодой человек же утверждал, что в кабинете правоохранителей во время допроса к нему применили насилие. Позже стало известно, что парня госпитализировали. Расследование дела продолжается.