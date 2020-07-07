Трех полицейских из Бурятии обвинили в пытках подростка

Трех сотрудников уголовного розыска Улан-Удэ обвинили в избиении молодого человека во время допроса. Они утверждают, что просто побеседовали с парнем и отпустили.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Бурятия, все случилось днем 4 июля. Полицейские задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в кражах и грабежах. Его отвезли в отдел полиции. Во время беседы в служебном кабинете к школьнику «применили насилие» и нанесли «телесные повреждения», отметили в СК.

Пресс-служба МВД Бурятии уточнила, что парня задержали, когда он спрыгнул со второго этажа здания и попытался скрыться от полиции.

«Поскольку его причастность к противоправным деяниям не установлена, он был отпущен и самостоятельно покинул орган внутренних дел», — заявили в ведомстве.

Но на этом история не закончилась. Вечером 4 июля в дежурную часть пришло сообщение из медицинского учреждения. Врачи рассказали, что тот самый молодой человек попал в больницу. Он заявил, что получил травмы во время недавнего допроса. Что именно произошло со школьником, не уточняется.

Сейчас устанавливаются все подробности произошедшего. МВД проводит проверку, а следователи собирают доказательную базу. Полицейских задержали и предъявили обвинение. В ближайшее время им изберут меру пресечения.