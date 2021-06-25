Полицейские за два часа поймали угонщика машины в Пензенской области
Машину угнали у жителя Пензенской области. Полицейские нашли угонщика за два часа. Об этом сообщил телеканал «Экспресс».
По данным ИА «Пенза-пресс», владелец машины потерял от нее ключи. Угнавшего авто злоумышленника задержали на дороге Пенза - Кондоль.
Машину вернули владельцу. На угонщика завели уголовное дело. Теперь его могут посадить на срок до пяти лет.
Ранее две иномарки общей стоимостью более четырех миллионов рублей угнали за последнюю неделю у Большого Симагинского озера в Ленинградской области.