Две дорогие машины угнали за неделю в Ленинградской области

Две иномарки общей стоимость более четырех миллионов рублей угнали за последнюю неделю у Большого Симагинского озера в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В первом случае угнали Mitsubishi Outlander за 1,7 миллиона рублей. Владелец оставил машину неподалеку от озера на час. Когда он вернулся, обнаружил, что машину успели угнать.

Второй инцидент случился спустя пять дней. Kia Sorento стоимостью 2,45 миллиона рублей также была припаркована у Большого Симагинского. Владелец вернулся спустя шесть часов и тоже не нашел автомобиль.

Заведены два уголовных дела. Полицейские выясняют, связаны ли происшествия между собой.