Полицейские накрыли нарколабораторию в Ленобласти и попали под огонь

Полицейские накрыли нарколабораторию в деревне Баландино Волховского района Ленобласти. Ее предположительный организатор открыл огонь по правоохранителям из обреза. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В Ленобласти полиция ликвидировала нарколабораторию. <…> Увидев сотрудников полиции, организатор лаборатории, 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга, выбежал из сарая и скрылся в жилом доме. Злоумышленник, вооружившись обрезом охотничьего ружья, открыл стрельбу по полицейским», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

По данным пресс-службы, лаборатория по производству синтетических наркотиков работала в сарае на садовом участке. Полицейский обезвредил предполагаемого наркоторговца выстрелом в ногу. В доме на этом же участке нашли несколько стволов, а в сарае — специальное оборудование и химическое сырье для производства мефедрона.

Несколько дней назад полиция обнаружила подземное хранилище синтетических наркотиков на земельном участке в Тосненском районе Ленинградской области. В нем нашли 1,5 тонны метамфетамина.