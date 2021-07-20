Подземный тайник с 1,5 тонны наркотиков нашли в Ленобласти

Полицейские обнаружили подземное хранилище синтетических наркотиков на земельном участке в Тосненском районе Ленинградской области. Раньше там работала нарколаборатория. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Тайник вскрыли в Лисинском сельском поселении. В землю было вкопано 1,5 тонны кашеобразного вещества, содержащего метамфетамин», — сообщила Волк.

По ее словам, тайник нашли в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках уголовного дела, которое завели в декабре прошлого года. Тогда в частном доме и хозяйственной постройке на этом участке обнаружили 60 килограммов метамфетамина и химическое оборудование.

Хозяина дома задержали и взяли под стражу. Ему 54 года, и он нигде не работает.

В марте Химкинский суд приговорил участника международного наркокартеля из Нидерландов к 15 годам колонии за контрабанду 105 килограммов кокаина из Колумбии через российскую границу. Преступная группировка, в которую входил осужденный, действовала в России в 2000 году.