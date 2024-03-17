17 марта 2024, 14:45
Покушение на доверенное лицо Путина предотвратили в Бердянске
Рогов: в Бердянске спецслужбы предотвратили покушение на доверенное лицо Путина
В Бердянске сотрудники российских спецслужб предотвратили покушение на доверенное лицо президента России Владимира Путина. Об этом РИА «Новости» сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинские террористы готовили теракт, но ничего у них не получилось», — сказал он.
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Рогов подчеркнул, что преступные планы Украины сорвали благодаря профессиональным действиям сотрудников российских спецслужб.
Причастных к подготовке теракта начали разыскивать. Глава движения не уточнил, кто именно был целью украинских боевиков.
Накануне возле избирательного участка в Бердянске устроили диверсию. Неизвестные заложили там взрывное устройство. Оно сдетонировало. Пострадавших и жертв не было.
Россия
Владимир Путин
Украина
Бердянск
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