Происшествия 16 марта 2024, 21:57 Украинские боевики устроили диверсию вблизи избирательного участка в Бердянске Unsplash

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Украинские боевики устроили диверсию вблизи избирательного участка в Бердянске Запорожской области, заложив самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Взрывом была повреждена стена здания, в котором расположен избирательный участок. Слава богу, жертв нет, никто не пострадал», — уточнил он.

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По словам общественника, преступники действовали скрытно и трусливо, по приказу «шайки наркоманов и нацистов», переживающей бессильную злобу из-за того, тысячи жителей Запорожской области пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать за своего президента.

Рогов добавил, что подлые попытки украинских националистов по запугиванию запорожцев привели лишь к тому, что люди еще больше захотели принять участие в президентских выборах, подтвердив тем самым, что они с Россией навсегда.

Ранее жительницу Санкт-Петербурга арестовали за попытку помешать работе избиркома. По версии следствия, девушка бросила в стену дома на Варшавской улице коктейль Молотова, желая поджечь дверь на участке.