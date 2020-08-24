«Показательно для таких же упырей». Мама Лизы Киселевой рассказала, как убийца принял пожизненный приговор

«Я более чем довольна приговором и больше ничего не рассматривала. Было тяжело, но мы выдержали, мы победили», — сказала она.

По ее словам, ходили разные слухи о возможных сроках для преступника, но она была уверена в максимальном. Ведь дело получило большую огласку. Кроме того, речь шла об убийстве ребенка.

Очень показательно для таких же упырей, как [Михаил] Туватин. Если у них что-то шевельнется в голове, вдруг он решат что-то подобное совершить, пусть они знают, чем им в итоге это обернется Елена Киселева.

Мама Лизы добавила, что на суде убийца был очень холоден, сдержан и побледнел после того, как судья огласила приговор.

«Он встретился взглядом с моим супругом и не отводил взгляда. Качал даже головою, будто бы отрицая», — вспомнила Елена.

По ее мнению, он надеется, что все-таки его не отправят на пожизненное или смягчат режим. Матери Михаила не было в суде. По словам Киселевой, женщина имеет психологические проблемы.

Хотя дело и закрыто, жизнь семьи Киселевых никогда не станет прежней.

Мир перевернулся с ног на голову. Все изменилось до неузнаваемости. У меня такое ощущение, что это случилось буквально на днях. Все воспоминания очень свежие, эмоции очень свежие Елена Киселева

Однако у Елены много планов на будущее. Все они связаны с общественной деятельностью в сфере защиты детей.

«На РОИ (интернет-ресурс „Российская общественная инициатива“ — прим. ред.) мы выставили инициативу о том, что мы хотим открытого реестра для педофилов и ужесточения им наказания», — поведала Киселева.

Михаил Туватин убил Лизу Киселеву осенью прошлого года. Все случилось 9 октября, когда девочка шла в школу через гаражный кооператив. Там на нее напал Туватин. Он изнасиловал жертву, а потом задушил. Мужчина ранее был судим. Убийца будет отбывать пожизненное в колонии строго режима.