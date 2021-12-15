Появилось видео задержания хозяев шахты «Листвяжная»

Следователи задержали руководство холдинга «СДС-Уголь», которому принадлежит шахта «Листвяжная». СК показал, как за хозяевами выработки пришли сотрудники правоохранительных органов.

Кадры задержания опубликованы на официальном YouTube-канале Следственного комитета России.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте председателя совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаила Федяева, гендиректора холдинга Геннадия Алексеева, технического директора общества Антона Якутова и главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолия Лобанова. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Федяеву предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями. Алексееву, Якутову и Лобанову инкриминируют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября. Под землей находились 285 горняков. Погиб 51 человек, среди которых пять отправившихся на помощь рабочим спасателей. Остальные смогли спастись.

Поисково-спасательную операцию завершили 13 декабря — после того, как обнаружили тело последнего погибшего.

По возбужденным уголовным делам уже арестовали пятерых фигурантов — директора шахты Сергея Махракова, его зама Андрея Молостова, начальника участка, где произошел взрыв, Сергея Герасименко и двух сотрудников Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Последние проверяли предприятие и не сообщили о нарушениях.