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    19 декабря 2020, 02:46

    Появилось видео стрельбы в Егорьевске, когда полицейский чудом выжил

    Алла Морген, Анастасия Кукова

    Источник «360» поделился кадрами, запечатленными уличной камерой видеонаблюдения в Егорьевске. В фокус попал момент, когда полицейские с Камчатки начали преследовать мужчину, который подозревался в торговле наркотиками.
    Появилось видео стрельбы в Егорьевске, когда полицейский чудом выжил

    На ролике видно, что полицейский вылезает из служебной машины на перекрестке и бежит за мужчиной, который поворачивается к нему лицом и на бегу стреляет в грудь. Офицер вздрагивает, но продолжает преследование. За ними выскакивает из машины еще один полицейский.

    Ранее сообщалось, что в Егорьевске произошла стрельба. Ее открыл подозреваемый, которого стражи закона хотели просто опросить. Полицейскому фантастически повезло — пуля, выпущенная ему в грудь, попала в наручники и запуталась в цепях. Он отделался кровоподтеком.