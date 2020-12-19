Появилось видео стрельбы в Егорьевске, когда полицейский чудом выжил

Источник «360» поделился кадрами, запечатленными уличной камерой видеонаблюдения в Егорьевске. В фокус попал момент, когда полицейские с Камчатки начали преследовать мужчину, который подозревался в торговле наркотиками.

На ролике видно, что полицейский вылезает из служебной машины на перекрестке и бежит за мужчиной, который поворачивается к нему лицом и на бегу стреляет в грудь. Офицер вздрагивает, но продолжает преследование. За ними выскакивает из машины еще один полицейский.

Ранее сообщалось, что в Егорьевске произошла стрельба. Ее открыл подозреваемый, которого стражи закона хотели просто опросить. Полицейскому фантастически повезло — пуля, выпущенная ему в грудь, попала в наручники и запуталась в цепях. Он отделался кровоподтеком.