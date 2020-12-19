Наручники спасли жизнь полицейскому при стрельбе в Егорьевске

Сотрудников полиции в подмосковном Егорьевске обстрелял из боевого пистолета подозреваемый в торговле наркотиками, которого они хотели задержать. Мужчина не смог никого из них ранить и покончил с собой.

Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

«В Егорьевске двое полицейских пытались задержать мужчину, который подозревался в торговле наркотиками. Он <…> начал убегать от них, а также достал боевой пистолет, и начал стрелять в полицейских», — сказал собеседник агентства.

Одна из пуль попала в наручники полицейского. Никто из стражей правопорядка не пострадал. Стрелявший покончил с собой. В подмосковном главке МВД агентству сообщили, что проверяют информацию о стрельбе в Егорьевске.

Источник фото: телеканал «360»

Полицейские, которых обстрелял злоумышленник, приехали за ним с Камчатки, рассказал источник «360». Они не хотели его задерживать и собирались просто опросить. Однако он начал стрелять. Выпущенная мужчиной пуля попал в грудь Артему С., но застряла в цепи наручников. Офицер почти не пострадал — у него остался кровоподтек на груди.

Несколькими днями ранее в подмосковном Долгопрудном продавец машины после ссоры застрелил покупателя из арбалета.