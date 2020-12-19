Наручники спасли жизнь полицейскому при стрельбе в Егорьевске
Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.
«В Егорьевске двое полицейских пытались задержать мужчину, который подозревался в торговле наркотиками. Он <…> начал убегать от них, а также достал боевой пистолет, и начал стрелять в полицейских», — сказал собеседник агентства.
Одна из пуль попала в наручники полицейского. Никто из стражей правопорядка не пострадал. Стрелявший покончил с собой. В подмосковном главке МВД агентству сообщили, что проверяют информацию о стрельбе в Егорьевске.
Полицейские, которых обстрелял злоумышленник, приехали за ним с Камчатки, рассказал источник «360». Они не хотели его задерживать и собирались просто опросить. Однако он начал стрелять. Выпущенная мужчиной пуля попал в грудь Артему С., но застряла в цепи наручников. Офицер почти не пострадал — у него остался кровоподтек на груди.
Несколькими днями ранее в подмосковном Долгопрудном продавец машины после ссоры застрелил покупателя из арбалета.