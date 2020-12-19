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    19 декабря 2020, 01:05

    Наручники спасли жизнь полицейскому при стрельбе в Егорьевске

    Алла Морген, Анастасия Кукова

    Сотрудников полиции в подмосковном Егорьевске обстрелял из боевого пистолета подозреваемый в торговле наркотиками, которого они хотели задержать. Мужчина не смог никого из них ранить и покончил с собой.
    Наручники спасли жизнь полицейскому при стрельбе в Егорьевске

    Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

    «В Егорьевске двое полицейских пытались задержать мужчину, который подозревался в торговле наркотиками. Он <…> начал убегать от них, а также достал боевой пистолет, и начал стрелять в полицейских», — сказал собеседник агентства.

    Одна из пуль попала в наручники полицейского. Никто из стражей правопорядка не пострадал. Стрелявший покончил с собой. В подмосковном главке МВД агентству сообщили, что проверяют информацию о стрельбе в Егорьевске.

    Наручники спасли жизнь полицейскому при стрельбе в Егорьевске | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Полицейские, которых обстрелял злоумышленник, приехали за ним с Камчатки, рассказал источник «360». Они не хотели его задерживать и собирались просто опросить. Однако он начал стрелять. Выпущенная мужчиной пуля попал в грудь Артему С., но застряла в цепи наручников. Офицер почти не пострадал — у него остался кровоподтек на груди.

    Несколькими днями ранее в подмосковном Долгопрудном продавец машины после ссоры застрелил покупателя из арбалета.