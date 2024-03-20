Криминал 20 марта 2024, 18:30 Появилось видео с задержанным министром ЖКХ Новосибирской области Архиповым Прокуратура: министра ЖКХ Архипова заподозрили в злоупотреблении полномочиями

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Министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова задержали. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, возбуждено уголовное дело. В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что расследование находится под контролем ведомства.

Предположительно, из-за действий Архипова бюджет Новосибирской области не получил 220 миллионов рублей.

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В 2018 году Архипов и и ООО «Экология-Новосибирск» заключили 10-летнее соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области.

«Архипов, зная, что ООО „Экология-Новосибирск“ не исполнило свои обязательства по соглашению <…> принял незаконное решение об отзыве ранее заявленного требования об уплате банком данных средств», — передали в пресс-службе.

Ранее уголовное дело о незаконных валютных переводах возбудили в Кемеровской области. Поступления шли в шесть зарубежных компаний от имени физического лица. Но документы, которые предоставлялись в банк, содержали недостоверные сведения об основаниях и целях переводов. Всего было переведено 4,9 миллиона рублей.