20 марта 2024, 18:30
Появилось видео с задержанным министром ЖКХ Новосибирской области Архиповым
Прокуратура: министра ЖКХ Архипова заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова задержали. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, возбуждено уголовное дело. В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что расследование находится под контролем ведомства.
Предположительно, из-за действий Архипова бюджет Новосибирской области не получил 220 миллионов рублей.
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В 2018 году Архипов и и ООО «Экология-Новосибирск» заключили 10-летнее соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области.
«Архипов, зная, что ООО „Экология-Новосибирск“ не исполнило свои обязательства по соглашению <…> принял незаконное решение об отзыве ранее заявленного требования об уплате банком данных средств», — передали в пресс-службе.
Ранее уголовное дело о незаконных валютных переводах возбудили в Кемеровской области. Поступления шли в шесть зарубежных компаний от имени физического лица. Но документы, которые предоставлялись в банк, содержали недостоверные сведения об основаниях и целях переводов. Всего было переведено 4,9 миллиона рублей.
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