Общество 20 марта 2024, 16:23 Уголовное дело о незаконных валютных переводах завели в Кемеровской области

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В Кемеровской области завели уголовное дело после выявления незаконных валютных переводов на счета иностранных компаний. Всего было переведено денег на сумму 4,9 миллиона рублей, написал «Царьград».

В пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры рассказали, что поступления шли в шесть зарубежных компаний от имени физического лица.

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Документы, которые предоставлялись в банк, содержали недостоверные сведения об основаниях и целях переводов.