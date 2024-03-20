20 марта 2024, 16:23
Уголовное дело о незаконных валютных переводах завели в Кемеровской области
В Кемеровской области завели уголовное дело после выявления незаконных валютных переводов на счета иностранных компаний. Всего было переведено денег на сумму 4,9 миллиона рублей, написал «Царьград».
В пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры рассказали, что поступления шли в шесть зарубежных компаний от имени физического лица.
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Документы, которые предоставлялись в банк, содержали недостоверные сведения об основаниях и целях переводов.
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