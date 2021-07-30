Появилось видео с места убийства школьницы под Самарой

В распоряжении «360» появилось видео с место убийства 15-летней школьницы. Тело девочки нашли на обочине дороги возле жилого дома в поселении Петра Дубрава. В ее убийстве подозревают полицейского.

На кадрах видно, что ее тело обнаружили на обочине возле высокого стального забора. Там, где лежала убитая, до сих пор видны пятна крови. Жительница дома, возле которого нашли школьницу, рассказала «2360», что не видела ничего необычного. Она узнала, что что-то произошло, когда увидела полицию.

Сперва женщина подумала, что кого-то сбили на дороге. О том, что убили девочку, она узнала только на следующее утро.

Тело школьницы с ножевыми ранениями обнаружили 29 июля. Девочка сказала родным, что пошла на вечернюю пробежку — она часто бегала одна или с подругами. По предварительным данным, ее сбил мужчина на машине в районе 22:30. Это видела свидетельница — она рассказала, что после этого водитель вышел, а через некоторое время сел в машину и быстро уехал.

Свидетельница была довольно далеко, поэтому не видела всех деталей. Когда она подошла к месту, то заметила кровь и девушку с ранениями. В ее убийстве подозревают 42-летнего подполковника полиции. — его уже задержали. Ранее СМИ сообщили, что между ним и девятиклассницей были любовные отношения. Однако родные и педагоги девочки опровергли эти слухи.