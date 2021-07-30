Родные убитой школьницы из Самары опровергли ее интимные отношения с полицейским

Родные и учителя 15-летней девочки из Самарской области, в убийстве которой подозревают полицейского, категорически отвергли версию интимных отношений с ним. Свидетели видели, что девушка совершала вечернюю пробежку, когда мужчина сбил ее на машине.

Об этом сообщил «Московский комсомолец». По данным издания, ДТП произошло 29 июля в районе 22:30 недалеко от администрации поселения Петра Дубрава. Около 20:00 девушка рассказала родным, что собирается на вечернюю пробежку. Она часто бегала одна или с подругами, потому что следила за своей формой.

Момент наезда увидела местная жительница. Она отметила, что была довольно далеко от места ДТП, поэтому не разглядела детали. Однако она точно видела, как машина сбила пешехода, из нее вышел мужчина. Через какое-то время он сел в автомобиль и уехал. Когда свидетельница приблизилась, она увидела девушку с ножевыми ранениями и кровь.

В убийстве заподозрили 42-летнего подполковника полиции. Ранее СМИ сообщили, что между ним и школьницей были любовные отношения. Однако родные и педагоги девочки опровергли их связь.

Школьница жила в неполной семье — ее мать умерла от онкологического заболевания несколько лет назад. Девочку воспитывали отец и тетя. Она хорошо училась, не прогуливала школу, но иногда могла опоздать. При этом материальное положение семьи было довольно сложным.