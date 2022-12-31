Эксклюзив 31 декабря 2022, 21:57 Появилось видео с места убийства мужчина в Зарядье Видео «360»: силовики оцепили место убийства мужчины в Зарядье

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Правоохранители оцепили место убийства мужчины в Зарядье. В распоряжении «360» оказалось видео работы следственной группы.

Тротуар под парящим мостом оцепили сигнальной лентой с двух сторон. Тело погибшего накрыли черным полиэтиленовым мешком. Вдоль тротуара, на обочине у проезжей части остановились автомобили экстренных служб.

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Вечером 31 декабря в Москве убили человека. В столичной прокуратуре уточнили, что тело с ножевыми ранениями обнаружили на Замоскворецкой набережной. Сотрудники установили личность возможного убийцы — известно, что молодому человеку 28 лет. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дело по статье об убийстве. По предварительной информации, убитым оказался сотрудник МАДИ, ему нанесли около 16 ударов ножом. Между ним и нападавшим возник конфликт, в его причинах разбираются правоохранители.

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По информации Telegram-канала Mash, погибший работал в Московской административной дорожной инспекции. Мужчине было 33 года, его звали Святослав С., добавил источник издания.