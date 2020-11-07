Массовое убийство произошло на вечеринке в квартире в Екатеринбурге

Тела убитых обнаружили в ночь на 7 ноября в квартире на пятом этаже дома по улице Социалистической в микрорайоне Уралмаш.

По данным следствия, в квартире проходила вечеринка, на которой спустя время гости поссорились. В итоге владелец жилплощади открыл огонь по молодым людям и покончил с собой. Погибли три мужчины и 18-летняя девушка. Еще одну 17-летнюю гостью госпитализировали и прооперировали, она лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Помимо нее на вечеринку пришла 16-летняя девушка, она не пострадала.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», отметило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.

Следователи полагают, что девушки познакомились с мужчинами в интернете. Те приехали за ними на машине и отвезли в квартиру одного из них. Причина конфликта пока выясняется.

По данным полиции, 34-летний стрелок работал охранником ЧОП. На его имя зарегистрированы травматический пистолет и охотничье гладкоствольное ружье САЙГА-20К. Мужчина был ранее условно судим по статье «Кража».

На месте работают руководители городской и областной полиции, а также сотрудники криминалистической лаборатории и сотрудники СКР. Об этом рассказал официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых, сообщил сайт kp.ru.