Появилось видео с места расстрела семьи в Пермском крае

В распоряжении «360» оказалось видео с места убийства семьи в поселке Бисер Горнозаводского района Пермского края. На кадрах виден тлеющий костер и вещи, накрытые брезентом.

Преступление произошло вечером в воскресенье, 27 июня. По версии следствия, 58-летний житель поселка расстрелял бывшую супругу, ее сестру и мужа сестры, которые отдыхали на пикнике. Также легкое ранение руки получила 11-летняя дочь погибшей пары. Девочку осмотрели медики, в больницу ее класть не стали.

Подозреваемого задержали на следующий день. Возбудили уголовные дела по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство малолетнего».

Подозреваемый — местный бизнесмен Сергей Шинкевич. Предположительно, мотивом убийства стал отказ бывшей жены Вероники вернуться к нему. По данным СМИ, мужчина приезжал на пикник дважды. В первый раз он извинялся перед Вероникой и умолял ее вернуться в семью. Получив отказ, экс-супруг уехал, а спустя несколько часов вернулся с ружьем.

Вероника работала в школе, ей был 41 год. Ее сестра вместе с мужем работала на железной дороге. Мужчина был уже на пенсии. Полицию вызвала дочь пары.