Пермский бизнесмен расстрелял бывшую жену и ее родственников на пикнике

В поселке Бисер в Пермском крае предприниматель расстрелял свою бывшую жену, ее сестру и ее мужа. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.

Тела двух женщин и одного мужчины были обнаружены на берегу рейки Койвы накануне вечером. У всех убитых были огнестрельные ранения.

На следующее утро задержали подозреваемого. Им оказался местный 58-летний житель. По версии следствия, он приехал на берег реки, где его бывшая супруга отдыхала с сестрой и ее мужем. Мужчина взял с собой оружие, из которого там же и застрелил всех троих.

Предположительно, мужчина расстрелял бывшую жену после того, как она отказалась к нему вернуться.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчину должны отправить под стражу.

Одна из убитых работала в школе. Ее коллега рассказала «360», что эта женщина была очень добрым человеком. Она занимала должность руководителя структурного подразделения. Сейчас вся школа в шоке от произошедшего. Трагедия произошла, когда они вместе с детьми поехали на пикник в День молодежи.