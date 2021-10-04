Появилось видео с места расчленения мужчины в Ногинске

В одном из частных домов в Ногинске в понедельник обнаружили обезглавленное тело пожилого мужчины. В распоряжении «360» появились кадры, снятые на месте происшествия.

На кадрах показан тот самый дом, в котором обнаружили тело. На земле кем-то брошены одноразовые перчатки. Рядом с соседским домом лежат строительные материалы. Во дворе лает собака. Испуганная кошка прыгает и забирается в дом через щель под крышей.

СМИ сообщали, что у погибшего были отрезаны голова и руки. Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, конфликт между мужчиной и кузеном возник накануне вечером. Подозреваемый нанес родственнику ранения, использовав меч. Тот скончался на месте.

Расчлененный труп нашли в доме на улице Пугачева, 67. По предварительным данным, погибший жил там вместе с братом и кузеном. Последнего и заподозрили в убийстве. Двоюродный брат убитого уже задержан, он дал признательные показания, сообщили в СК.