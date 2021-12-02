Появилось видео из квартиры в Красноярске, где нашли мертвой девочку

Появилось видео проведения следственных действий в квартире Красноярска, в которой убили маленького ребенка. Кадрами поделился Следственный комитет.

На кадрах заметно, как несколько сотрудников правоохранительных органов осматривают квартиру и обследуют обнаруженные в ней предметы.

Новость о том, что в одной из квартир Красноярска в жилом доме на улице Борисова нашли тело пятилетней девочки с признаками удушения, появилась 2 декабря. В следственные органы сообщение с информацией об этом поступило на день раньше.

Рядом с домом, неподалеку от подъезда, обнаружили также тело матери погибшей, предположительно, упавшее с высоты. Сейчас следователи Красноярска возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, основываясь на признаках совершенного преступления».

Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося и проводят следственные действия. Уже назначены необходимые экспертизы, родственников и знакомых погибших допрашивают.