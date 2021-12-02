Мать и дочь нашли мертвыми в Красноярске

В квартире одного из жилых домов в Красноярске обнаружили мертвую пятилетнюю девочку, а возле подъезда нашли труп ее матери. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщило краевое управление СК России.

Тело девочки было с признаками удушения, а ее матери — с признаками падения с высоты.

Все случилось на улице Борисова в Красноярске 1 декабря. Следственный отдел по Октябрьскому району города завел уголовное дело об убийстве двух лиц, включая беспомощного ребенка.

Следователи отрабатывают несколько версий. Обстоятельства устанавливаются. Назначены ряд экспертиз. Родственников и знакомых семьи допрашивают в качестве свидетелей. Расследование продолжается.

Ранее в Ростовской области нашли труп пенсионерки. Пожилая женщина была обнаружена задушенной в собственной квартире. На теле были ссадины и ушибы.

В ноябре в Орловской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летнего мальчика, совершенном 16 лет назад. Предполагаемого убийцу обвиняют еще в ряде преступлений против детей.