Появилось видео из квартиры в Канске, где произошло убийство семьи

Следственный комитет опубликовал видео из квартиры в Канске, найдены тела убитой семьи. Следователи рассматривают версию о том, что отец убил своих детей и жену, а затем свел счеты с жизнью.

В квартире дома на улице Эйдемана прошли следственные действия. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов осматривают комнату с кроватью, кухню.

Сообщение об обнаружении четырех тел в этой квартире поступило в следственные органы 27 декабря. По факту случившегося открыто уголовное дело. Об убийстве двух и более лиц, в том числе детей.

По предварительным данным, в квартире нашли трупы 38-летнего мужчины, его 35-летней жены, а также их 11-летнего сына и семилетней дочери.

«Установлено, что между супругами шел бракоразводный процесс, мужчина и женщина не проживали вместе. 26 декабря 2021 года мужчина пришел в квартиру по месту жительства супруги, чтобы навестить детей. Утром следующего дня тела всех членов семьи обнаружила мать погибшей женщины», — сказано в сообщении СК.

Следствие рассматривает несколько версий случившегося. В частности, вероятное убийство главой семьи супруги и детей. Затем, предположительно, мужчина мог свести счеты с жизнью.

В скором времени пройдут судебные экспертизы, следователи опросят очевидцев преступления. Расследование продолжается.