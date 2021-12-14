Появилось видео допроса кассирши, подозреваемой в краже денег из банка в Ачинске

МВД России показало видео, на котором проводится допрос сотрудницы банка в Ачинске, подозреваемой в присвоении денег организации. На нем девушка в черной толстовке с капюшоном слушает указания следователя.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемая сама пришла в полицию. Оперативники, поговорив с матерью девушки, поняли, что она может знать о ее местонахождении. В итоге женщина созналась и убедила дочь перестать скрываться от правоохранительных органов.

Сейчас кассир находится в отделении полиции «Ачинский», следователь в ходе допроса устанавливает все обстоятельства случившегося.

По данным следствия, девушка украла больше 15 миллионов рублей, почти 50 тысяч долларов и 49,2 тысячи евро. Деяния кассира попали в объектив камер видеонаблюдения, установленных в офисе «Альфа-банка». Подозреваемая пропала ночью на 7 декабря, забрав только ключи и паспорт. Ее объявили в розыск. В то же время мать подозреваемой обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери.