Появилось видео дома, где алтайский похититель два дня удерживал школьницу

Появилось видео от дома, где 40-летний мужчина удерживал школьницу два дня. Сейчас похитителя разыскивает полиция, ему заочно предъявлено обвинение.

Уголовное дело заведено по статье 126 Уголовного кодекса «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего». Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, мужчина наблюдал за школьницей с июня по июль этого года. На преступление он пошел 31 июля, когда увидел ее едущей по проселочной дороге. Преступник толкнул ее, затем связал руки и ноги, после надел на голову мешок. Он отвез ее к себе домой и спрятал в подвале.

«В связи с тем, что мужчина скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск. В ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сообщили в Следственном комитете.

С девочкой работают психологи.