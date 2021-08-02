Житель Алтая два дня прятал в подвале школьницу. Он инсценировал ее утопление и забрал к себе

В Бийске 12-летняя школьница почти двое суток провела в подвале, где ее насильно удерживал 40-летний мужчина. Сейчас его ищет полиция. Соседи не подозревали, что этот человек может похитить ребенка.

Днем 31 июля девочка уехала на велосипеде из дома и не вернулась. Ее вещи и мобильный телефон нашли на берегу реки Бия. Школьницу искали почти 200 полицейских и волонтеров. Ночью 2 августа она сама вернулась домой.

Сделал вид, что утонула

По предварительным данным, похититель оглушил девочку на берегу, надел на голову мешок и отвез к себе в подвал. Одежду и вещи школьницы он специально бросил на берегу, чтобы создать впечатление, что она утонула.

«Мужчина отпустил ее самостоятельно. Девочка чувствует себя нормально, внешних повреждений, по предварительным данным, не обнаружено», — рассказали РИА «Новости» в региональном СК.

По неподтвержденным данным, злоумышленник раньше не был знаком со школьницей. По подозрению в похищении ребенка следователи разыскивают 40-летнего местного жителя. Сегодня его дом и территорию двора обследовали правоохранители. Девочке оказывают психологическую помощь.

«Говорили, что он вроде больной»

Соседи разыскиваемого в беседе с «360» рассказали, что даже подумать не могли, что эти два дня он держит у себя в подвале девочку. Ничего подозрительного никто не заметил.

«Он металл принимал много у кого. В лесу его много раз видели, он там его искал. Мы даже вместе с ним ходили. Вполне нормальный был», — поделился один из местных жителей.

По словам его приятелей, ходили слухи, что у этого мужчины были отклонения.

«Ну вообще, как говорят, он был больной. У него даже вид был такой», — отметил еще один мальчик.

Однако раньше этот сосед не причинял никому вреда, хотя и мог вести себя необычно. Его мотивы неясны. Еще одна местная жительница рассказала, что в детстве жила через два дома от этого мужчины.

«Он спокойный, уравновешенный, из хорошей семьи, вроде нормальный мужик был, металл принимал, пьяным его не видели, почему он такое сделал, я не знаю», — добавила она в беседе с kp.ru.

По словам женщины, в поисках ребенка принимал участие ее брат, он живет возле дома подозреваемого и тоже был шокирован случившимся.

Похищение заведомо несовершеннолетнего наказывается по части 2 статьи 126 УК РФ. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без него. Сейчас расследование дела продолжается.