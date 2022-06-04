Появилось видео ареста обвиняемого в убийстве армянского бизнесмена в Москве

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого в убийстве бизнесмена на Комсомольском проспекте. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Видео с заседания предоставила пресс-служба суда.

Суд постановил отправить обвиняемого под стражу на два месяца, до 3 августа.

На скамье подсудимых оказался 24-летний парень, которого обвиняют в убийстве и незаконном обороте оружия. Молодого человека задержали после того, как 2 июня во дворе дома на Комсомольском проспекте нашли тело 62-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Подозреваемого вскоре задержали в ЮВАО.

Обвиняемого опознали свидетели. В ходе допроса он признал свою вину и показал на месте, как застрелил мужчину.

СМИ писали, что жертвой стал армянский бизнесмен Оганес К. Ранее «360» опубликовал запись с камеры наблюдения, на которую попал момент убийства. Бизнесмена застрелили вечером 2 июня, когда он возвращался из ресторана с молодой девушкой. Киллер поджидал их в арке. Подошел со спины и дважды выстрелил в Оганеса К. из пистолета с глушителем. Девушка сбежала. После убийства киллер достал телефон, сделал фото своей жертвы, и скрылся с места.