Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео

Киллер застрелил бизнесмена в центре Москвы прямо под камерами. Видео с убийством Оганеса К. появилось в распоряжении «360».

На кадрах показано, как к 62-летнему бизнесмену в компании молодой девушки в розовом платье сзади подбегает убийца. Подруга Оганеса К. сразу убегает, киллер дважды стреляет в голову предпринимателю из пистолета с глушителем. Затем преступник достает смартфон, фотографирует мужчину и убегает.

Бизнесмена застрелили накануне поздно вечером. Это произошло во дворе дома на Комсомольском проспекте. СМИ писали, что Оганеса К. убили, когда он вышел с девушкой из ресторана «Сейджи». Киллер поджидал их арке.

Московский СК возбудил уголовное дело. Местонахождение предполагаемого убийцы установили в кратчайшие сроки. Задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Его поймали в ЮВАО. По месту проживания провели обыски. Допросили свидетелей, изучили записи с камер, назначили экспертизы. Расследование продолжается.

О возможных причинах убийства бизнесмена можно узнать из материала «360».