Появилось фото ружья стрелка из казанской школы

В Сети появилось фото оружия, из которого 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в казанской школе №175. Жертвами нападения стали восемь человек, семь из них — дети.

Стрельбу Ильназ открыл из гладкоствольного турецкого ружья Hatsan Escort. Оно обладает высокой боевой мощью на короткой дистанции. В первой половине дня 11 мая в казанской школе произошла стрельба. На гимназию напал вооруженный 19-летний выпускник. По последним данным, погибли четыре мальчика, три девочки и учительница. Еще 18 детей и трое взрослых получили ранения. Днем траура в Татарстане объявили 12 мая.