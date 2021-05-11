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    11 мая 2021, 14:03

    Появилось фото ружья стрелка из казанской школы

    Екатерина Шамина

    В Сети появилось фото оружия, из которого 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в казанской школе №175. Жертвами нападения стали восемь человек, семь из них — дети.

    Стрельбу Ильназ открыл из гладкоствольного турецкого ружья Hatsan Escort. Оно обладает высокой боевой мощью на короткой дистанции.

    В первой половине дня 11 мая в казанской школе произошла стрельба. На гимназию напал вооруженный 19-летний выпускник. По последним данным, погибли четыре мальчика, три девочки и учительница. Еще 18 детей и трое взрослых получили ранения.

    Днем траура в Татарстане объявили 12 мая.