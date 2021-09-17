Появились фото арсенала, найденного у подозреваемого в подрыве отдела полиции под Воронежем

При задержании у подозреваемого в убийстве трех человек и подрыве отдела полиции под Воронежем нашли целый арсенал оружия. В распоряжении «360» оказались фото с его гранатами и ружьями.

Нападение на отдел полиции в Лисках произошло рано утром 16 сентября. Подозреваемый подорвал дверь в здании и скрылся с места преступления на автомобиле «Нива». Его смогли задержать 17 сентября. Во время спецоперации он оказал сопротивление, но был ранен ответным огнем в голову. Задержание подтвердили в СК РФ, уточнив, что мужчине оказывается помощь.

В его доме в селе Волчанское провели обыск, в ходе которого и было найдено огромное количество оружия и боеприпасов. В настоящее время жилище находится в оцеплении.

По версии следователей, перед атакой на отдел полиции предполагаемый преступник убил женщину, молодого человека 20 лет и пятилетнего ребенка. Они были найдены застреленными. По предварительной информации, мотивом убийства был бытовой конфликт.

Расследование уголовного дела продолжается.