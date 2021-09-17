Напавшего на полицию под Воронежем задержали сутки спустя. Из-за камер спрятаться все сложнее

Подозреваемого в убийствах и нападении на отделение полиции в Воронежской области задержали. Пока известно лишь то, что он работал охранником и враждовал с соседями. Полиция смогла найти беглеца спустя сутки после нападения. Для этого понадобились не только люди, но и современные технологии.

Нападение на отделение полиции в городе Лиски Воронежской области произошло утром 16 сентября. Позже в соседнем селе Волчанском были найдены тела троих убитых. Погибшими оказались местная жительница Гулистан Ибрагимова и двое ее детей. Все трое были застрелены. Полиция посчитала, что преступления могут быть связаны.

Под подозрением оказался 54-летний Виктор Мирской. Он неоднократно конфликтовал со своей соседкой — погибшей Ибрагимовой. Когда оперативники пришли в дом к подозреваемому, оказалось, что там все заминировано. Самого Мирского уже задержали, подозреваемый был ранен, ему оказана медицинская помощь.

Охранник, который ссорился с соседями

По информации «Коммерсанта», подозреваемый — уроженец хутора Крутец Каменского района Воронежской области. Он работал в частном охранном предприятии, которое обеспечивает безопасность на объектах агрохолдинга «Эконива». По предварительной версии, автомобиль, на котором нападавший подъехал к отделу МВД, был угнан со стоянки, сообщили «Вести Воронеж».

Виктор Мирской долгое время жил с семьей в Россоши. Год назад из-за болезни матери он переехал в Волчанское, чтобы ухаживать за женщиной, но в начале лета она умерла. Мирской остался жить в селе. При этом у него постоянно по разным поводам случались ссоры с соседями, рассказал Telegrаm-канал Baza.

Однажды коровы Мирского съели соседскую капусту — сельчане заявили в полицию, которая оштрафовала хозяина скота. Конфликт с приехавшей из Киргизии семьей курдов Ибрагимовых касался земельных границ. Мирской несколько раз обращался в полицию, но безрезультатно. Возможно, это стало поводом для нападения на участок, сообщил Telegrаm-канал «Осторожно, новости».

Как ищут преступников

Полковник милиции в отставке, сотрудник главного управления уголовного розыска МВД России Владимир Панфилов рассказал «360», что все подходы к отделению полиции оборудованы камерами наблюдения. И в первую очередь криминалисты просмотрели их записи, а также камеры на пути приезда и отхода нападавшего.

«В зависимости от силы взрыва на месте могли сохраниться одорологические следы преступника, то есть запахи, и это даст возможность использовать служебно-разыскных собак. Также по маршруту возможного следования проводится поквартирный и подворовой обход», — рассказал Владимир Панфилов.

По его словам, такие обходы нужны для уточнения примет нападавшего: водители и таксисты могли заметить преступника. Со слов свидетелей составляют словесный портрет — рост, овал лица, цвет волос и прочее. По таким признакам и идет наработка примет, которые попадут в ориентировку.

«Она доводится до сведения личного состава МВД, транспортной полиции и ФСБ, поскольку речь идет об использовании взрывчатых веществ. А тем временем взрывотехническая экспертиза ответит на вопрос, что было взорвано — самодельное или штатное взрывное устройство, с оболочкой или без, каков эквивалент в тротиловом измерении», — уточнил эксперт.

Пути бегства

Если это преступление было не спонтанное, то преступник наверняка подготовил пути отхода, чтобы убежать как можно скорее и дальше. Владимир Панфилов также уточнил, что нападавший может оставаться на месте и залечь на дно. Поэтому пристальное внимание уделяют заброшенным строениям, которые находятся в округе.

В процессе обыска в доме подозреваемого выясняют, есть ли у него с собой документы. Также оперативники работают с родственниками, друзьями, со всеми, кто входил в круг общения беглеца. Возможно, кто-то из них мог бы склонить преступника к явке с повинной, пояснил правоохранитель.

«Разумеется, такой человек представляет повышенную опасность для окружающих: он уже совершил особо тяжкое преступление, на его совести убийства. Это говорит о легковозбудимом и в то же время довольно холоднокровном характере — он легко разменял конфликт на человеческие жизни», — отметил Владимир Панфилов.

«Безопасный город» помогает ловить преступников

Российский ученый-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в разговоре с «360» отметил, что с каждым годом все больше населенных пунктов подключается к системе «Безопасный город». Камеры установлены на федеральных трассах и остановках транспорта, банкоматах.

«Именно эти системы и позволяют в течение короткого времени, во-первых, идентифицировать личность преступника, а во-вторых, установить его местонахождение, даже если он скрылся на транспортном средстве. И принять все меры к задержанию», — рассказал Виталий Вехов.

Он также уточнил, что система состоит из территориально распределенных серверов, на которых установлено достаточно сложное профессиональное программное обеспечение. Именно с его помощью есть возможность идентифицировать нарушителей.