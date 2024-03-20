Криминал 20 марта 2024, 17:50 Появились жуткие подробности гибели восьмиклассницы в Петербурге 78.ru: умершая в квартире петербуржца девочка занималась сексом и пила спиртное Unsplash

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Школьница, которую нашли мертвой на полу в петербургской квартире на проспекте Королева у 35-летнего мужчины, ночью пила спиртное, занималась сексом и могла употреблять наркотики. Об этом стало известно 78.ru.

«Бригаду скорой помощи вызвал 35-летний безработный мужчина-квартиросъемщик», — написали авторы материала.

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Мужчина рассказал полицейским, что познакомился с погибшей девушкой и ее несовершеннолетней подругой в Telegram и договорился о встрече. Через час подружки приехали в гости к незнакомцу.

По предварительным данным, девочки-подростки были уже пьяными, но продолжали употреблять алкоголь со взрослым мужчиной. Одной гостье стало плохо — ее вырвало.

Вторая школьница сразу сбежала из квартиры. Изначально она предлагала не звонить в скорую. Как передавали «Известия», у умершей 14-летней была ссадина на голове и синяк на бедре. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Ранее два восьмиклассника в Балашихе выпили водку перед уроками и потеряли сознание на пороге школы. Один из школьников попал в реанимацию.