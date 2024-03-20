Происшествия 20 марта 2024, 10:56 Восьмиклассница умерла на вписке у 35-летнего знакомого в Петербурге Mash: пьяная школьница умерла в квартире 35-летнего мужчины в Приморском районе РИА «Новости»

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Восьмиклассница умерла на вписке у 35-летнего мужчины в Приморском районе Петербурга. Как сообщил Telegram-канал Mash на Мойке, к гостеприимному хозяину в квартиру на проспекте Королева приехали две подруги-школьницы, но домой вернулась только одна.

Мужчина познакомился с девушками в «тематической группе» и позвал их к себе домой. Подруги приехали под утро и уже якобы пьяные. Одну из девушек уложили спать, но ее начало тошнить. Через время она перестала дышать.

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«Вторая школьница сразу сбежала из квартиры. И утро пошло по серьезному сценарию: прибывшая скорая констатировала смерть, а хозяина квартиры быстро задержали и повезли в отдел», — написали авторы материала.

Ранее два восьмиклассника в Балашихе выпили водку перед уроками и потеряли сознание на пороге школы. Подростков госпитализировали, одного из них поместили в реанимацию. У школьников диагностировали сильное отравление алкоголем.