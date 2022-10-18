Появились подробности сожжения пенсионерки детьми в Свердловской области | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 19:24 Появились подробности сожжения пенсионерки детьми в Свердловской области Соседка-очевидец рассказала, как дети подожгли пенсионерку в Свердловской области

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Жестокое убийство в Свердловской области, где два подростка подожгли на улице пенсионерку — обрастает подробностями. Очевидец произошедшего рассказала «360», как это было.

Вечером, 16 октября, два друга, 16 и 12 лет, гуляли, и в какой-то момент увидели идущую по улице 69-летнюю местную женщину. Тогда старший товарищ предложил сбегать до ближайшего магазина — там у него был запрятан пакет бутылок с горючей жидкостью. Затем они прибежали обратно и догнали женщину, 16-летний облил ее жидкостью из бутылки и поджег спичкой.

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Когда пенсионерку охватил огонь, дети забежали в ближайший дом. Они стали стучаться в квартиры и просить воды, заявляя, что на улице пожар. Так или иначе, было уже поздно.

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После допроса эти двое во всем сознались. Сейчас старший из них находится под обязательством о явке, но следствие будет просить суд поместить его под домашний арест.

Одна женщина из подъезда, в котором дети стучались в квартиры, выйдя на улицу, увидела, что произошло, и вызвала скорую и полицию.

«Я видела этих детей, подвижные мальчики. Никогда бы не подумала, что они могут такое сделать. <…> Я сейчас боюсь за себя, за детей, а они ходят на воле», — заявила она.

Про погибшую пенсионерку женщина сказала, что та была неопрятная и выпивала, но при этом совершенно безобидная.

Ранее по данному факту областной Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении старшего поджигателя. Второй подросток еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.