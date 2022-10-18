Двое подростков сожгли пенсионерку в Свердловской области | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 14:19 Двое подростков сожгли пенсионерку в Свердловской области СК возбудил дело после сожжения пенсионерки в Алапаевске подростками

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В городе Алапаевск Свердловской области двое подростков «просто из интереса» подожгли пенсионерку, в результате женщина скончалась. Об этом «360» сообщил помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Следственного комитета по Свердловской области полковник юстиции Александр Шульга.

Сообщается, что тело женщины с признаками насильственной смерти (многочисленные травмы головы и туловища, ожоги) обнаружили вечером 16 октября у дома по улице 40 лет Октября.

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«В ходе неотложных мероприятий предварительно установлено, что нападение на женщину совершили двое подростков возрастом 16 и 12 лет», — рассказал Шульга.

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Свердловский СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Криминалисты осмотрели место происшествия и назначили экспертизы, допрошен ряд свидетелей.

Сейчас выясняются мотивы поступка детей, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении старшего из них. Известно, что он учится в коррекционной школе. Второй подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, по отношению к нему изберут иные меры.

В начале месяца дети напали на пожилую женщину в Казани. Они накричали на нее и ударили по спине.