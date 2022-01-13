Появились кадры задержания жителя Омска, подозреваемого в изнасиловании падчерицы

Новое видео с мужчиной из Омска, подозреваемым в изнасиловании 15-летней падчерицы, появилось в Сети. Его опубликовала пресс-служба УМВД России по Омской области.

На кадрах мужчина сначала лежит на дереве, а потом уже находится в машине полиции. Сотрудники правоохранительных органов спросили его о том, что он сделал. Однако мужчина был в плохом состоянии и еле говорил. Подозреваемый смог сказать лишь то, что сидел на дереве. На следующих кадрах — его привели в отделение, он плохо держался на ногах.

Ранее его сожительница заявила в полицию о том, что он изнасиловал ее дочь. По словам женщины, она ушла на работу, а после ей позвонила дочь и рассказала о действиях отчима.

Мужчина находился в алкогольном и, по некоторым данным, наркотическом опьянении. Он залез на дерево, прячась от сотрудников правопорядка. С помощью сил МЧС его удалось снять с дерева и задержать. В отношении жителя Омска открыто уголовное дело.

По информации СМИ, пострадавшую девушку прооперировали в больнице. Ее мать рассказала, что живет с мужчиной шесть лет. По ее словам, он нормально себя ведет, когда не употребляет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Расследование дела продолжается.