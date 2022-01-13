Подозреваемый в изнасиловании школьницы житель Омска скрывался от полиции на дереве

Женщина обвинила своего сожителя в изнасиловании ее дочери. Мужчина испугался, что его задержат и залез на дерево. Полиция с помощью МЧС спустила подозреваемого на землю. Проти открыли уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ, 41-летняя жительница Советского округа заявила на своего 38-летнего сожителя. По ее словам, она вернулась с работы и увидела мужчину пьяным. При этом 15-летняя дочь рассказала, что он ее изнасиловал.

«Приехавшие по вызову сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в неадекватном состоянии сидевшим на дереве на соседней улице 19 Партсъезда», — сказано в сообщении ведомства.

В итоге сотрудники правоохранительных органов с помощью коллег из МЧС спустили подозреваемого на землю и задержали. Известно, что мужчина ранее был восемь раз судим за кражи.

Местная жительница с дочкой находится в больнице. По данным Telegram-канала Mash, подростку сделали операцию. Также издание написало, что мужчина изнасиловал девушку утром. Она смогла вырваться от него и прибежала к сестре, от которой и позвонила маме. Женщина заявила, что ее сожитель не только был пьян, но и находился под воздействием наркотиков.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося.