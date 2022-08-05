Появились кадры с места убийства пенсионеров в Балашихе

Жители дома в городском округе Балашиха, где нашли тела убитых пенсионеров, заявили, что в подъезде чувствуется неприятный запах. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно подъезд, в котором проживала убитая пара. Как отметил корреспондент «360» в помещении очень много мух, которые заполнили все пространство.

Соседи сообщили, что следователи пошли по квартирам около 5:00. Как отметила одна женщина, криминалисты спросили, о том, не было ли каких-либо необычных звуков две недели назад. Соседка также добавила, что неприятный запах в подъезде появился на днях. До этого его не было.

Другие жители не исключили, что на пожилую пару напали из-за их сына, на которого хотели надавить. Но никаких подробностей они не привели, подчеркнув, что взрослый сын погибших давно уехал из дома.

Пресс-служба подмосковного главка СК сообщила, что тела супружеской пары пенсионеров с колото-резаными ранами нашли в их квартире. Следователи завели уголовное дело об убийстве двух лиц.