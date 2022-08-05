Семью пенсионеров убили в Балашихе

Тела супружеской пары пенсионеров с колото-резаными ранами в области груди и спины нашли в квартире в городском округе Балашиха. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

Следователи завели уголовное дело об убийстве двух лиц. Место уже осмотрели криминалисты и назначили все необходимые экспертизы. Начались поиски подозреваемого в причастности к убийству.

«Московский комсомолец» сообщил, что правоохранителей вызвал сосед убитых пенсионеров. Мужчина пожаловался на неприятный запах, идущий из квартиры, а также обратил внимание на большое количество мух, скопившихся на москитной сетке.

Погибшими оказались супруги: 61-летний мужчина и 66-летняя женщина. По данным издания, труп пенсионерки нашли в ванной. С пальцев рук оказались срезаны ногти. Ее муж погиб от удара ножом в шею.